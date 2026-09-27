Sucedió lo impensado: Querétaro bailó a las Chivas

Enrique Gómez

Con una victoria en casa ante una de las plantillas más modestas del futbol mexicano a Chivas le hubiera alcanzado para ser el nuevo líder de la Liga MX. Pero sucedió todo lo contrario.

El Guadalajara perdió su invicto en casa y encajó apenas su segunda victoria en el Apertura 2026.

Victoria 2-0 para el Querétaro, que oficialmente está firmando su mejor torneo en años de la mano de Esteban González, quien ha sacado el máximo provecho de la tercera plantilla peor valuada de la máxima categoría de futbol mexicano, de acuerdo con Transfermarkt.

Segunda victoria en Guadalajara para los ‘Gallos Blancos’, que hace cuatro jornadas sorprendieron al Atlas con un triunfo 3-1 y que ahora volvieron a darse gusto en tierras tapatías.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio AKRON:

· 0-1 (12’): Le robaron el balón a Luis Romo en el área y Alí Ávila no perdonó

· 0-2 (68’): Tras una descolgada por derecha, Mateo Coronel cerró la pinza

Ya con la expulsión de Omar Govea (90’), el equipo de Gabriel Militó terminó hincando la rodilla.

Los ‘Gallos Blancos’ se han instalado en el cuarto lugar, dos escalones abajo del ‘Rebaño’, que, en cambio, dejó escapar una oportunidad inmejorable para reclamar la cima de la tabla de posición, misma que el Toluca dejó expuesta tras su empate en la Ciudad de México frente a Cruz Azul.

Por primera vez en 12 años, el equipo rojiblanco perdió en casa contra el Querétaro.

Chivas sufre cada vez que cede jugadores a la Selección Mexicana y ahora sin Roberto Alvarado y sin su arquero Raúl Rangel, encajaron una de las derrotas menos presupuestadas del Apertura 2026.