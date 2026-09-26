Oportunidad de oro para Chivas ante el equipo revelación

Enrique Gómez

Oportunidad de oro para que Chivas se haga con el liderato del Apertura 2026. Si resulta que el Cruz Azul y el Toluca se neutralizan en el Estadio Banorte, como dice la lógica, el equipo tapatío estará a una victoria contra uno de los planteles más modestos de la Liga MX de reclamar la cima.

Todo depende que el equipo mexiquense no gane, pero también, el club rojiblanco no puede confiarse, pues lo cierto es que los ‘Gallos Blancos’ son el equipo revelación de este certamen.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 10 del futbol mexicano: