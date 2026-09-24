Toluca, Chivas y América pelean el liderato en esta Jornada 10

Enrique Gómez

Mientras la mayoría de las ligas se detuvieron desde este fin de semana para abrirle paso a la maratónica Fecha FIFA, la Liga MX vivirá su décima jornada completa, aunque sin la presencia de algunos de sus seleccionados nacionales.

Hay cruces muy interesantes para esta fecha que inicia la segunda mitad del Apertura 2026; por ejemplo, el duelo de campeones entre Cruz Azul y Toluca, el Guadalajara buscando el liderato contra el equipo revelación o el América desplegándose ante el Necaxa con todo su arsenal.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 10 del futbol mexicano: