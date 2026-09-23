Matías Almeyda, feliz en la Liga MX, pero extrañado con sus decisiones

EFE

El argentino Matías Almeyda, técnico del Monterrey, se mostró molesto porque la Liga MX no paró por la fecha FIFA de este fin de semana.

"Vamos a extrañar a nuestros seleccionados. El campeonato se debió parar porque son jugadores muy importantes para nosotros y así estarán muchos equipos, pero hoy es algo que ya no se puede modificar", admitió el estratega en conferencia de prensa.

Almeyda se refirió a que la décima jornada del torneo de Apertura se jugará de manera regular este fin de semana mientras la Selección Mexicana se mide el sábado a Colombia en Estados Unidos.

"Estamos felices por nuestros seleccionados, nosotros trabajamos para que ellos crezcan de manera individual y colectiva, para que de manera natural tengan la posibilidad de competir con su selección, me pone feliz por ellos, fui jugador de selección y es lo máximo, un sentimiento único, contento por ello, pero no por lo otro", agregó el técnico.

México, con gran fuerza de ataque en la primera lista de Rafa Márquez La Selección Mexicana reveló su convocatoria para enfrentar a Colombia, Perú y EUA

El Monterrey no podrá contar para su partido de la fecha 10 de este viernes, en su visita al Atlante, con Orbelín Pineda y Víctor Guzmán.

"Son dos bajas importantes porque lo vienen haciendo muy bien, porque cada uno destaca en su posición y por eso fueron llamados. Trataremos de que los que los suplan lo hagan de manera satisfactoria y cumplan con las expectativas, aunque nos aporten otras características", señaló.

El técnico aprovechó para destacar la cerrada competencia que tiene el campeonato mexicano.

"Hay una gran paridad. Muchos equipos están separados por pocos puntos. Eso habla bien de la liga, más allá de que hay equipos que invierten más que otros, siempre hay competencia. Prefiero mil veces esta liga que otras que en siete partidos ya tienen uno que sabes que hay uno que va a ser campeón; en esta liga no se sabe, todo puede cambiar en un partido, eso la hace atractiva", concluyó.