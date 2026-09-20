Oigan, América y Chivas, gracias por existir

Enrique Gómez

Se supone que el Clásico Nacional debe ser el mejor partido del futbol mexicano y en este Apertura 2026, lo fue. El futbol pleno de las Chivas y la mística eterna del América se combinaron para armar un espectáculo que estuvo a la atura de un Estadio Banorte a reventar.

Empate 2-2 entre las Águilas y el Guadalajara, resultado que les impedirá a ambos equipos ser líderes de la Liga MX, pero que los legitima como candidatos completos para pelear por el título de campeón.

No fue un partido parejo, de hecho, el equipo rojiblanco parecía tener controlado el encuentro hasta que un solo jugador, una sola individualidad resucitó a equipo azulcrema, que en los últimos minutos demostró toda su calidad individual y estuvo a punto de firmar una remontada épica.

Chivas, con más gente y mucho más futbol en el Estadio Azteca

Con una chilena de época a los pocos minutos de haber entrado a la cancha y un doblete que sirvió para emparejar todo el complejo sistema futbolístico de su archirrival, Borja salvó el orgullo de las Águilas y protagonizó un clásico inolvidable en apenas su segundo partido como americanista.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en un Estadio Banorte repleto:

· 0-1 (32’): Palomita perfecta de Bryan Gutiérrez y el balón pasó por encima del portero

· 0-2 (45’+2): Ricardo Marín apareció cerca de segundo poste tras una atajada del arquero

· 1-2 (71’): Chilena de Miguel Borja, quien enganchó un balón que se le estaba escapando

· 2-2 (74’): Borja esperó y recibió un pase corto dentro del área y no falló a bocajarro

¡Golazo eterno! Miguel Borja, chilena y doblete contra Chivas

El delantero colombiano entró al 65’ y en menos de 10 minutos firmó un doblete inolvidable.

Tras empatar el partido, el América llevó al límite su energía y dio muestras de la calidad futbolística que solo es capaz de derrochar el club con la nómina más valiosa de toda la CONCACAF, sin embargo, ya no le alcanzó para remontar el partido. Y lo cierto es que el equipo de Gabriel Milito no merecía perder después de la cátedra que dio en el primer tiempo.

América y Chivas, los equipos con más títulos de la Liga MX, los cubes más populares y los únicos que han jugado todas las temporadas del futbol mexicano son ejemplos en todos los sentidos.