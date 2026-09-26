Cruz Azul y Toluca, los coleccionistas de títulos, miden sus credenciales

Enrique Gómez

Si solo contamos títulos de Liga, CONCACAF y Leagues Cup, resulta que Cruz Azul y Toluca juntan siete campeonatos en los últimos cinco años. Y ahora, el monarca actual de la Liga MX y el flamante campeón de los más recientes títulos internacionales se miden en la Ciudad de México.

El equipo 'celeste' espera retomar las buenas prácticas en casa, pero su rival es el actual líder del Apertura 2026, el Toluca, por lo que no muchos le darán el beneficio del favoritismo para esta fecha número 10.

Así llegan ambos equipos hegemónicos para este duelo en el Estadio Banorte: