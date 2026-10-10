Juan Brunetta tomó el mando y Tigres frenó al líder Toluca

Hiram Marín

Tigres superó 3-2 a Toluca con una vibrante actuación ofensiva para quedarse con los tres puntos en la Jornada 11. La figura del encuentro fue Juan Brunetta con un sensacional doblete (minutos 6 y 60), respaldado por el tanto de Guillermo 'Memote' Martínez al 38.

Por parte de los mexiquenses, Paulinho al 42’ y Federico Viñas al 54’ descontaron en el marcador.

El planteamiento de Víctor Manuel Vucetich superó con claridad la estrategia de Antonio Mohamed a lo largo del compromiso. 'El Rey Midas' neutralizó por completo el medio campo choricero y provocó desorden constante en la salida de los Diablos Rojos.

La superioridad táctica se reflejó en el desarrollo del partido y culminó con la expulsión de 'El Turco' Mohamed tras su desesperación por ir perdiendo en la primera mitad de una manera clara.

La noche fue redonda para Juan Brunetta, quien lideró la ofensiva de la UANL tras firmar su doblete en momentos clave. El atacante argentino abrió el marcador con un potente remate raso y, posterior al empate parcial visitante, apareció al minuto 60 para definir el gol del triunfo.

Su dinamismo y capacidad de definición resultaron determinantes para romper la resistencia escarlata.

Este triunfo otorga un impulso importante al conjunto felino dentro de la clasificación general del certamen. Para el equipo mexiquense, el resultado significó sufrir su primera derrota fuera de casa.