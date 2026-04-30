Diego Lainez habla sobre su inminente ausencia en el Mundial

Héctor Cantú

El delantero mexicano, Diego Lainez, prácticamente ha quedado descartado de la convocatoria final de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

El jugador de Tigres no apareció en la lista de Javier Aguirre y con ello, se han evaporado las posibilidades que pudiera ser parte del equipo final que defienda la camiseta en la próxima justa mundialista.

Los grandes ausentes en la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial

“Para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones, que Javier las tiene que tomar y también tiene muchas opciones. Él tiene que tomar la decisión que más le guste para su estilo de juego”, detalló el delantero de Tigres.

Finalmente, Lainez, confirmó que el trato con Aguirre ha sido de respeto asboluto y deseó la mejor de las suertes al combinado mexicano en la próxima Copa del Mundo.

“Les deseo lo mejor. Siempre quiero que les vaya bien y ahora queda con estar con Tigres en una Liguilla y las finales en Concacaf. Aquí estoy feliz”, finalizó el goleador.

Lainez, finalista olímpico con la Selección Mexicana no ha disputado una sola Copa Mundial con la Selección Mayor. En su palmarés solo aparecen los campeonatos mundiales con límite de edad Sub 17 y Sub 20 con México.