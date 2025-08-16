¿El fin de la paternidad? Tigres da el primer golpe contra el América

Enrique Gómez

Para romper la racha de desgracias contra el América, por algo se empieza y por lo pronto, Tigres pegó pronto en esta Jornada 5 de la Liga MX y ahora podrá dedicarse a controlar los tiempos del partido.

Curiosamente, el jugador que desarticuló a toda la defensa y dejó a solo a Juan Brunetta de cara a la portería fue Diego Lainez, canterano azulcrema que fue repatriado por el equipo ‘felino’ en enero 2023.

Tigres, que solo tiene una victoria en los últimos 15 partidos contra las Águilas, pegó a los cinco minutos del encuentro con un disparo a media altura que le dobló el guante derecho a Luis Ángel Malagón.

Balón filtrado por la derecha que contuvo Diego Lainez en línea de fondo. Con gran precisión, el número 16 de la ‘U’ de Nuevo León mandó una diagonal entre dos jugadores rivales y encontró solo en el corazón del área a Juan Brunetta, quien, de primera intención, descargó un derechazo y mandó el balón a la lateral de la red.

Por lo pronto, el equipo de Guido Pizarro ya hizo más que en el partido del torneo pasado contra el club capitalino: anotar un gol.

Tigres marcha perfecto en el Apertura 2025 con tres victorias en tres partidos, pero América es su prueba de fuego y, aunque falta mucho, ya dio el paso para terminar con el irreal dominio del club azulcrema.