De pronto, la Jornada 5 de la Liga MX se puso muy interesante

Enrique Gómez

Entre el duelo de los equipos con más finales jugadas en los últimos años y el invicto de Keylor Navas expuesto contra el equipo más letal de la Liga MX, difícil elegir cuál es el mejor partido de la fecha.

Grandes encuentros se esperan para esta Jornada 5 del Apertura 2025, desde el choque de trenes entre Tigres y América, pasando por la visita de Pumas a Toluca y casi para terminar, el regreso de Diego Cocca con el Atlas, en un duelo de múltiples connotaciones ante el Querétaro.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para este fin de semana en el futbol mexicano: