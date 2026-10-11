El empate le convino a todos... menos a Atlas y a Chivas

Enrique Gómez

El empate lo sufrió el Atlas, lo aceptó el Guadalajara y lo celebraron varios equipos en la Liga MX.

En su momento de menos brillantez, el equipo rojiblanco rescató un punto en el clásico tapatío y evadió su segunda derrota consecutiva. Lo que no pudo evitar fue perder posiciones en el Apertura 2026, cuando tenía toda la intención de arrebatar el liderato, al menos provisionalmente.

Empate 1-1 entre Rojinegros y Rojiblancos, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo.

El partido se puso muy interesante en el segundo tiempo, pues el Atlas tuvo una gran mejora, se puso adelante en el marcador y Camilo Vargas atajó un penal polémico, sin embargo, el equipo de Gabriel Milito encontró un momento de claridad en la recta final y con trazos precisos halló el empate.

Dividimos puntos en el Jalisco. pic.twitter.com/aL2BvpgsRK — CHIVAS (@Chivas) October 11, 2026

Así fueron los goles de este tradicional encuentro celebrado en el Estadio Jalisco:

· 1-0 (52’): Kevin Zenón arrancó en línea, ganó la carrera y definió con la parte externa

· 1-1 (86’): Ángel Sepúlveda desquitó el penal fallado y definió con precisión en el área

El duelo tuvo de todo: un penal sancionado pese a que el VAR invitó al árbitro a los monitores para rectificar su decisión, la pena máxima bloqueada número 21 de Vargas en la Liga MX y hasta una tarjeta roja en tiempo de compensación por doble amonestación del rojiblanco Kevin Castañeda.

Mucha aura rojinegra en el clásico contra las Chivas

Atlas sentía que debía ganar el partido y protagonizó al menos dos llegadas de gran peligro, pero sus remates en el área salieron centrados y el portero Raúl Rangel evitó mayor daño.

El resultado terminó beneficiando al América (que con un empate puede aspirar al liderato), al Toluca (que no será rebasado en la parte alta de la tabla), al Querétaro (que con su victoria superó a los dos equipos de Jalisco en la tabla) y hasta al León, que mantendrá su posición como quinto.

Atlas aspiraba a vencer a su archirrival y superarlo en la tabla, pero no lo consiguió. En cambio, considerando el daño al orgullo que salvó, el Guadalajara aceptó de buena gana este empate.