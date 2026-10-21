¿En verdad existe "amistad" entre América y Atlas?

Enrique Gómez

Le dicen “clásico de la amistad”, pero en realidad no ha habido ningún tipo de solidaridad entre Atlas y América en los últimos torneos, al menos en lo que respecta a enfrentamientos directos.

De hecho, las relaciones entre ambos clubes tampoco han sido las más prolíferas recientemente y el negocio directo más reciente fue la venta de Julián Quiñones a mediados del 2023.

Vaya, ni siquiera hubo pasillo de campeón cuando la tradición lo permitía perfectamente a mediados del 2022.

Últimos enfrentamientos entre Atlas y América, previo al duelo de este Apertura 2026:

· Las Águilas han 5 de los últimos 10 partidos

· Atlas, que ganó el último duelo directo, tiene 2 victorias en este lapso

· Previo a la victoria rojinegra, América tenía 5 triunfos seguidos

· Desde 2002, Atlas no le gana 2 partidos seguidos al ‘Ame’

· 36 victorias americanistas, 17 empates y 21 rojinegras en torneos cortos

Julián Quiñones (2023), Emanuel Aguilera (2022) y Luis Reyes (2021), los últimos traspasos directos entre ambos clubes. A diferencia de lo que sucede con Tijuana, Santos o Pachuca, el equipo azulcrema no ve en los ‘Zorros’ a un socio premium.

En realidad, la camaradería entre ambos equipos está basada en el histórico proverbio de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, pues ambos equipos comparten una fuerte rivalidad deportiva y cultural con las Chivas, equipo tapatío, sí, pero con alcances nacionales al mismo nivel que el equipo azulcrema. Es curioso, es como si el archirrival hubiera propiciado esta unión.

Una “amistad” forzada por una enemistad en común, pero que no se ve en la práctica es lo que une al Atlas y al América. Eso sí, si los ‘Zorros’ ganan en esta Jornada 13, ambos se posicionarán por encima de Chivas, pero si empata o gana el ‘Ave’, el ‘Rebaño’ estará por encima de los ‘Zorros’.

En realidad, no puede haber “amistad” entre dos equipos que compiten en la misma liga y si hubiera tanto aprecio, quizá las Águilas le hubieran hecho el pasillo de campeón al Atlas cuando se enfrentaron en el Estadio Azteca para la primera jornada del Apertura 2022.