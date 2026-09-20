Los reprobados del Clásico Nacional que terminó en empate

Héctor Cantú

América y Chivas regalaron un auténtico espectáculo digno del Clásico Nacional, con un 2-2 que se quedó corto para las emociones que ofreció el encuentro.

En un duelo en el que el ‘Rebaño Sagrado’ dominó durante el primer tiempo y América reaccionó en la segunda mitad, también hubo jugadores que tuvieron actuaciones por debajo de lo esperado para un partido de este calibre.

Por parte de América, dos nombres quedaron bajo la lupa: Dagoberto Espinoza y Alex Zendejas.

Espinoza tuvo una noche complicada. Perdió la marca en el primer gol del ‘Rebaño Sagrado’ y apenas contribuyó en cinco acciones defensivas durante los más de 80 minutos que permaneció en el campo.

El defensor recuperó cinco balones y, de los cinco duelos que sostuvo durante el encuentro, solamente ganó dos.

Zendejas, uno de los referentes del equipo, abandonó el terreno de juego visiblemente molesto después de disputar 52 minutos. El atacante apenas consiguió un pase clave y se marchó sin registrar un solo disparo a la portería rival.

Por parte de Chivas, Raúl Rangel también quedó bajo la lupa. El arquero de la Selección Mexicana tuvo incidencia en los dos goles con los que América consiguió el empate.

Rangel intentó salir jugando en dos acciones que terminaron comprometiendo a su equipo. Su error fue más evidente en el gol del empate, cuando, en lugar de despejar, entregó un pase corto ante una defensa desacomodada que no consiguió reaccionar antes de la segunda anotación de las ‘Águilas’.

Chivas dejó escapar un triunfo de gran valor en el otrora Estadio Azteca. El resultado representa un llamado de atención para el equipo de Gabriel Milito, que firmó una gran primera mitad, pero modificó radicalmente su planteamiento durante el complemento.