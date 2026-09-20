¿Cruz Azul se gastó todo contra el América? Infumable derrota ante Monterrey

Enrique Gómez

¿Entonces si no es contra el América no hay motivación? Segundo partido lamentable del Cruz Azul, después de lo que fue su pletórica victoria en el clásico joven de la jornada pasada.

El campeón de la Liga MX cayó en casa del Monterrey, equipo que llegaba fuera de zona de Liguilla.

Victoria 1-0 de los Rayados, que contaron con una contribución invaluable del portero Kevin Mier para dejar atrás su racha de tres partidos sin ganar y así regresar a los ocho primeros lugares.

Luego de perder la Campeones Cup contra el Inter Miami, en un encuentro donde el equipo de Joel Huiqui se mostró en extremo deslucido, el Cruz Azul encajó otra merecida derrota, pues tampoco se le vieron argumentos futbolísticos como para aspirar a sumar en esta Jornada 9.

Con una camiseta retro y un horror de Kevin Mier, Monterrey se puso adelante

El único gol del encuentro fue a los siete minutos, o sea, el equipo ‘celeste’ tuvo prácticamente todo el encuentro para buscar el empate y nunca pareció muy cerca de hacerlo. El tanto cayó como un globo, luego de que César Garza aprovechara una terrible salida del portero Kevin Mier para mandar el balón con una ejecución inteligente hacia el fondo de la portería desguarnecida.

¿Acaso el Cruz Azul se acabó toda su energía, inspiración y capacidad en el partido que le quitó el invicto al América? Vaya bajón escandaloso en los siguientes dos compromisos fuera de casa.

Después de tres victorias consecutivas en la Liga MX, el equipo de Joel Huiqui volvió a caerse, pero seguirá entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y esperando recuperar su rigor.