América, siempre comprometido a ganarle el Clásico a Chivas

Enrique Gómez

De pronto, el América es un equipo con valor de 126 millones de euros y con dos refuerzos traídos directamente sobre la hora. O sea, si la obligación de vencer a las Chivas en el Clásico Nacional es incuestionable sin importar el torneo o las circunstancias, ahora todavía más.

Brian Rodríguez, una de las grandes figuras que tienen las Águilas, posicionó al duelo contra el Guadalajara como el único realmente trascendental en la temporada regular y aseguró que el equipo se verá mucho mejor al que cayó derrotado 4-3 ante Cruz Azul durante la jornada pasada.

“El clásico se tiene que ganar, no hay excusa. Es el único partido del torneo que tiene esa cierta presión de ser un clásico. Es un orgullo vestir la camiseta del América en un clásico de esta magnitud. Llegaremos de mejor manera, no creo que sea el mejor partido contra Cruz Azul y esperemos ser nosotros los afortunados”, comentó el ‘Rayito’ en la víspera del gran duelo.

Por 65 años, Chivas y América se han repartido el dominio de la Liga MX América lleva tiempo siendo 'el más grande', pero la dinastía tapatía parece inalcanzable

El futbolista uruguayo también habló del último refuerzo del club azulcrema para esta temporada, el defensa Santiago Ramos Mingo, quien llega a suplir la dolorosa salida de Sebastián Cáceres y por el cual se atreve a interceder desde antes de que siquiera haya debutado con la camiseta amarilla.

“Cuando llegan jugadores de mucha calidad que vienen a aportar, a ayudar, bienvenidos sean. Santiago tiene mucho potencial, lo demostró en la Premier League. Lo conozco bien, sé lo que le puede dar al América y sé que se va a partir la madre. Esperemos que el americanismo lo apoye”, vaticinó el ‘Rayito’, autor de tres goles en los cinco partidos que ha disputado en la Liga MX.

El equipo más ganador del futbol mexicano y que hasta la semana pasada era líder del torneo, también es el club con la plantilla más valiosa de CONCACAF. La obligación es clara en el Estadio Banorte ante Chivas.