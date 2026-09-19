América perdió el dominio en los clásicos, sobre todo contra Chivas

Enrique Gómez

Hasta contra Pumas, el América ha perdido fuerza en sus clásicos.

Para bien o para mal, el club azulcrema es el que más rivalidades canónicas tiene en el futbol mexicano y si hace algunos años ejercía un dominio controlado sobre sus archirrivales, las cosas son muy distintas ahora, de hecho, ya tiene marca negativa contra dos de ellos.

De cara al Clásico Nacional contra las Chivas, el cual se disputará este fin de semana en el marco de la Jornada 9 del Apertura 2026, resulta muy evidente que las Águilas han perdido fuerza en los enfrentamientos directos contra sus tres grandes rivales, incluso contra cada uno de ellos tienen una mala racha, claro que eso podría cambiar este torneo contra Pumas y el Guadalajara.

Clásico Nacional

3 victorias, 3 empates y 4 derrotas en los últimos 10 partidos

2 derrotas consecutivas contra Chivas

¿América y Chivas ya se perdieron el repele?

Clásico joven

2 victorias, 4 empates y 4 derrotas en los últimos 10 partidos

3 partidos seguidos sin ganarle a Cruz Azul

Clásico capitalino

4 victorias, 3 empates y 3 derrotas

3 partidos seguidos sin ganarle a Pumas

Ante Cruz Azul, perdió 4-3 la semana pasada y acentuó su mal momento frente a La Máquina, pero todavía podría revertir la tendencia contra los otros dos en este certamen, después de todo, es favorito para hacerlo al tener (y por muchísimo), la plantilla mejor valuada de la Liga MX.

Que con sus 16 títulos de Liga y una plantilla cotizada en 126 millones de euros, que el América no tenga avasallado al futbol mexicano habla bien del nivel de competencia. Veremos si el Guadalajara es capaz de mantenerla la noche del sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte.