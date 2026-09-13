Cruz Azul ya aprendió a ganarle al América y quedó más que demostrado

Hiram Marín

Aquellos fantasmas que muchas veces traicionaron a Cruz Azul cada que enfrentaba al América aparecieron casi al final del partido, pero fueron vencidos y eso quedó demostrado en la cancha por parte de La Máquina, con la victoria 4-3.

El campeón jugó por nota y le pasó por encima a unos azulcrema que lucieron erráticos y nunca supieron entrar al partido, pese a que tuvieron momentos de lucidez, no resultaron suficiente y los cementeros se llevaron la victoria de manera meritoria.

VICTORIA CELESTE EN EL CLÁSICO JOVEN ? pic.twitter.com/Cd0HMmOkQt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 13, 2026

Se trató de un triunfo contundente y emotivo. Desde el primer gol anotado por Erik Lira luego de la negociación fallida con el Monaco. Vendrían después José Paradela, Jesús Orozco y Gabiel ‘el Toro’ Fernández para colocar los 4 tantos que coronaban la goleada.

América tuvo pocos momentos brillantes. Uno de ellos el gol de Brian Rodríguez al 52, el cual fue insuficiente pues la goleada estaba más que decretada. Cruz Azul movió la pelota como quiso, borró al América y jugó con la desesperación del equipo de Guillermo Almada.

Casi al final del partido, Miguel Ángel Borja anotó un par de goles que acercaron a las Águilas, a quienes les faltó tiempo para hilvanar la remontada y sellaron una derrota un poco más decorosa.