Enrique Gómez
América y Chivas, en duelo directo por el liderato del Apertura 2026
El Clásico Nacional ideal sí existe y se juega en esta Jornada 9
Por si el partido más icónico del futbol mexicano no fuera suficiente atractivo, resulta que América y Chivas se ubican en las alturas de la tabla de posiciones y con relucientes credenciales de candidatos al título en este Apertura 2026.
En cuestión de una semana, estos dos equipos estuvieron en la cima de la clasificación y aunque ahora es Toluca quien tiene el sitio de honor, el club que gane el Clásico Nacional que se ubicará nuevamente en el primer puesto, dado que los ‘Diablos Rojos’ juegan hasta el domingo.
Así llegan ambos equipos para el partido más esperado de la Jornada 9 de la Liga MX:
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