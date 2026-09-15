Todo en orden, Toluca es el líder legítimo de la Liga MX

Enrique Gómez

Solo un par de días le duró a Chivas el gusto de verse en la cima del Apertura 2026. Y es que, en cuanto el Toluca se puso al corriente con su partido pendiente, puso las cosas en orden.

Con un gol que ni la Liga MX sabe a quien otorgar, el club mexiquense es el nuevo líder del torneo.

Victoria 1-0 de los ‘Diablos Rojos’ sobre el Puebla, que por momentos pudo hacerle partido al equipo que más títulos ha levantado en los últimos años y que ahora ha reclamado el liderato.

El gol (sin autor claro) sucedió a los 69 minutos tras una carambola. Un disparo en el corazón del área rebotó en la base del poste y se dirigió justo a la posición donde Rodrigo Pachuca tenía la marca del portugués Paulinho. El balón golpeó en alguno de ellos (o en ambos) y se metió a la red.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Tras serie de rebotes cae el primero ?@Corona_MX pic.twitter.com/v83aLxnMX3 — Toluca FC (@TolucaFC) September 16, 2026

Incluso después del final del partido, en la página oficial de la Liga MX el gol no llevaba autor, es decir, ni ellos pudieron resolver si se trataba de un gol del portugués o un autogol del mexicano.

De cualquier manera, el balón cruzó la línea de gol y el Toluca se catapultó al primer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, dos más que las Chivas, en los mismos ocho partidos.

Eso sí, el equipo rojiblanco (que seguirá siendo la institución con más semanas en la cima de la tabla en lo que va del año natural) se mantendrá como escolta, pues el América (16 puntos) no jugará su partido pendiente hasta noviembre, por lo que no tendrá oportunidad de rebasar a su archirrival antes de que llegue el Clásico Nacional este fin de semana.

Toluca, flamante campeón de la Leagues Cup y monarca de la Copa de Campeones de CONCACAF, está listo para seguir marcando una época en la Liga MX.