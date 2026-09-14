Sin trono, pero Chivas sigue siendo el rey del 2026

Enrique Gómez

Aunque no ha levantado ningún título y se despidió muy temprano en el torneo pasado, Chivas es el mejor equipo de la Liga MX en lo que va del 2026, al menos bajo la narrativa de la tabla de posiciones.

Tras tomar el primer lugar del Apertura 2026 después de la actividad de la Jornada 7, el equipo rojiblanco acumula un total de 11 fechas en la cima de la clasificación durante este año, casi tres veces más que el segundo lugar en ese apartado. Ningún equipo se le acerca al de Gabriel Milito, que, además, semana a semana cosecha elogios por su forma de jugar tan vistosa como eficaz.

Tras lo que fue la fase regular del Clausura 2026 y lo que va de este torneo, aquí los equipos con más jornadas liderando el campeonato :

1. Chivas → 11 fechas (10 el torneo pasado)

2. América → 5 fechas (todas en este torneo)

3. Cruz Azul → 4 fechas (todas en el torneo pasado)

Chivas ya encontró a su nuevo goleador: Santiago Sandoval

Y es que el club tapatío lideró el torneo pasado casi de punta a punta, hasta que justo en la última fecha Pumas (que no llevaba ninguna semana en la posición de honor) tomó la cima de cara a la Liguilla, fase en la que el conjunto rojiblanco fue severamente debilitado al ceder a sus figuras para la concentración anticipada que tuvo la Selección Mexicana en torno a la Copa del Mundo.

Eso sí, hay que aclarar que sus dos más cercanos perseguidores, Toluca y América tienen solo un punto menos (16) que el ‘Rebaño’ y como también tienen un partido menos, bien podrían rebasar una vez que se pongan al corriente. Es decir, por ahora, el líder del torneo es un tanto engañoso.

El siguiente duelo es justamente el clásico nacional contra el América. Será la hora de la verdad.

Pero la tabla no miente: Chivas es el equipo más dominante en lo que va del año, un logro honorífico mientras sigue buscando su primer título desde el Clausura 2017.