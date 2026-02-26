Publicación: viernes 27 de febrero de 2026

Enrique Gómez

¿Los mejores jugadores de la Liga MX están en la Capital y en Monterrey?

Después de un tercio de torneo, aquí los mejores futbolistas en cada posición

Contestando rápido: No, los mejores jugadores de la Liga MX no están acaparados entre la Ciudad de México y Monterrey. De hecho, la sede que tiene más futbolistas en el primer lugar por su rol en el campo es nada menos que el Toluca, a pesar de que solo el club ‘choricero’ juega ahí.

Esta Jornada 8 depara un doble enfrentamiento entre clubes de la capital y equipos de Nuevo León, pues el Cruz Azul visita a Rayados y el América recibe a Tigres, pero, por más lujoso que suenen estos partidos, lo cierto es que los futbolistas del momento están en otros lados.

De acuerdo con la aplicación Comparisonator, estos son los mejores jugadores en cada posición, después de lo que fue el Apertura 2025 y las siete jornadas que van de este Clausura 2026:

POSICIÓN

MEJOR JUGADOR

ÍNDEX

CLUB | CIUDAD

Portero

Carlos Acevedo

246 puntos

Santos | Torreón

Lateral derecho

Kevin Rosero

166 puntos

Necaxa | Aguascalientes

Defensa

Luis Romo

225 puntos

Chivas | Guadalajara

Lateral izquierdo

Jesús Gallardo

207 puntos

Toluca | Toluca

Mediocampista defensivo

Marcel Ruiz

249 puntos

Toluca | Toluca

Mediocampista central

Juan Brunetta

252 puntos

Tigres | Monterrey

Extremo derecho

Alejandro Zendejas

247 puntos

América | Ciudad de México

Extremo izquierdo

Alexis Vega

204 puntos

Toluca | Toluca

Delantero

Ángel Correa

263 puntos

Tigres | Monterrey

O sea, solamente dos de los mejores jugadores en su posición están en la Ciudad de Monterrey (Brunetta y Correa), la cual desde hace muchos años se distingue por tener a dos de los clubes que más gastan en grandes fichajes: Rayados y Tigres. Mientras, solo un futbolista top juega en la Ciudad de México (Alejandro Zendejas); situación sorpresiva pues Cruz Azul y Pumas también juegan en la capital y no a tienen ningún número uno.

De los cuatro clubes implicados en este crossover chilango-regio, el equipo mejor posicionado es el Cruz Azul, al ubicarse en segundo lugar de la tabla, mientras que Rayados, América y Tigres están seguiditos en la media tabla; es decir, tampoco a nivel colectivo estos clubes reinan en la Liga MX.

