¿Los mejores jugadores de la Liga MX están en la Capital y en Monterrey?

Enrique Gómez

Contestando rápido: No, los mejores jugadores de la Liga MX no están acaparados entre la Ciudad de México y Monterrey. De hecho, la sede que tiene más futbolistas en el primer lugar por su rol en el campo es nada menos que el Toluca, a pesar de que solo el club ‘choricero’ juega ahí.

Esta Jornada 8 depara un doble enfrentamiento entre clubes de la capital y equipos de Nuevo León, pues el Cruz Azul visita a Rayados y el América recibe a Tigres, pero, por más lujoso que suenen estos partidos, lo cierto es que los futbolistas del momento están en otros lados.

De acuerdo con la aplicación Comparisonator, estos son los mejores jugadores en cada posición, después de lo que fue el Apertura 2025 y las siete jornadas que van de este Clausura 2026:

POSICIÓN MEJOR JUGADOR ÍNDEX CLUB | CIUDAD Portero Carlos Acevedo 246 puntos Santos | Torreón Lateral derecho Kevin Rosero 166 puntos Necaxa | Aguascalientes Defensa Luis Romo 225 puntos Chivas | Guadalajara Lateral izquierdo Jesús Gallardo 207 puntos Toluca | Toluca Mediocampista defensivo Marcel Ruiz 249 puntos Toluca | Toluca Mediocampista central Juan Brunetta 252 puntos Tigres | Monterrey Extremo derecho Alejandro Zendejas 247 puntos América | Ciudad de México Extremo izquierdo Alexis Vega 204 puntos Toluca | Toluca Delantero Ángel Correa 263 puntos Tigres | Monterrey

O sea, solamente dos de los mejores jugadores en su posición están en la Ciudad de Monterrey (Brunetta y Correa), la cual desde hace muchos años se distingue por tener a dos de los clubes que más gastan en grandes fichajes: Rayados y Tigres. Mientras, solo un futbolista top juega en la Ciudad de México (Alejandro Zendejas); situación sorpresiva pues Cruz Azul y Pumas también juegan en la capital y no a tienen ningún número uno.

De los cuatro clubes implicados en este crossover chilango-regio, el equipo mejor posicionado es el Cruz Azul, al ubicarse en segundo lugar de la tabla, mientras que Rayados, América y Tigres están seguiditos en la media tabla; es decir, tampoco a nivel colectivo estos clubes reinan en la Liga MX.