Cruz Azul es el 'amo' de las Chivas, incluso si están en la cima

Enrique Gómez

Incluso en su pico máximo de rendimiento, las Chivas volvieron a estrellarse contra el Cruz Azul.

El Guadalajara falló en su prueba de fuego y perdió su invicto (y paso perfecto) en la Jornada 7 de la Liga MX contra el mismo equipo que lo eliminó en los cuartos de final del torneo pasado.

Victoria 2-1 de La Máquina contra el equipo que seguirá como líder solitario del Clausura 2026.

¡Cruz Azul le está rompiendo el invicto a Chivas!

Vaya calidad y fuerza mental del equipo de Nicolás Larcamón, que no decayó pese a recibir el gol del empate por parte de su exjugador Ángel Sepúlveda en la recta final del partido y apenas unos minutos después, recuperó la ventaja y firmó su victoria más resonante en esta primera parte del campeonato.

Así fueron los goles de este partidazo disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla:

· 1-0 (34’): Cabezazo picado de Gabriel Fernández, ante un tiro libre de Agustín Palavecino

· 1-1 (81’): Gran remate de Ángel Sepúlveda, quien apareció solo en el corazón del área

· 2-1 (85’): Cabezazo de Carlos Rodríguez para impactar un tiro de esquina a primer poste

Sí, las tres anotaciones que se celebraron en este abarrotado inmueble fueron con la testa.

CHIVAS’ PERFECT UNDEFEATED START IS OVER! 🤯



Charly Rodríguez fires Cruz Azul to victory and hands them their first loss of the season 💥🔵 pic.twitter.com/09iq8AY6cv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 22, 2026

El equipo rojiblanco no pudo igualar su mejor marca de victorias consecutivas para iniciar un torneo (de ocho en el Bicentenario 2010), pero igual firmó su mejor arranque desde hace 16 años y gracias a su gran cosecha de 18 puntos, tiene asegurado el liderato de la tabla por al menos una semana más.

Cruz Azul, en cambio, se confirmó como el único equipo que puede seguirle el paso (o bien, superar) al Guadalajara y con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, se consolida como el equipo en mejor momento dentro del futbol mexicano. Además, ya está a solo dos puntos de la cima.

Es verdad que en la Liga MX, el primer lugar del torneo es poco más que decorativo, pero vaya golpe de poder el que pegó el Cruz Azul, que ya suma seis victorias en siete duelos sin perder ante el ‘Rebaño’.