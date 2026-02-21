Ganarle a Cruz Azul, lo único que le falta a las 'súper' Chivas

Enrique Gómez

Por más líderes que sean, las Chivas todavía tienen algo que demostrar.

El verdadero gran reto del equipo rojiblanco está en ganarle al Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito ha tenido un arranque fantástico de seis victorias en seis partidos, algo solamente comparable con lo que fue su aprovechamiento en el Bicentenario 2010 (en la primera etapa del ‘Chicharito’ Hernández), pero si de verdad quiere distinguirse en este semestre, debe ganarle al equipo ‘celeste’ esta noche.

Y es que, el conjunto de Nicolás Larcamón no solo es el escolta del torneo (y al parecer el único que puede seguirle el paso al conjunto tapatío), sino que se trata de un rival contra el que Chivas ha sufrido mucho en los últimos años; es decir, es la ‘prueba de fuego’ para al primer lugar del certamen.

Así se resume el dominio de Cruz Azul sobre el Guadalajara en los últimos torneos:

· 3-2, el resultado en favor del club capitalino en el último duelo directo

· 6 victorias de La Máquina en los últimos 10 enfrentamientos

· 6 partidos consecutivos del equipo ‘celeste’ sin caer ante el ‘Rebaño’

· 5 victorias en los últimos 6 enfrentamientos directos ante las Chivas

· Noviembre de 2023, última victoria rojiblanca en esta rivalidad

Por si fuera poco, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en los cuartos de final del Apertura 2025 y Cruz Azul terminó eliminando al inspirado equipo rojiblanco con la victoria 3-2 (por remontada) en el partido de vuelta. De hecho, el 0-0 en el partido de ida y la derrota en la Ciudad de México, son los únicos dos encuentros que el equipo rojiblanco no ganó de entre sus últimos 11 juegos.

Por eso, para que Chivas realmente pueda sentirse realmente evolucionado, debe demostrar que es capaz de mantener su implacable racha de triunfos incluso contra su ‘pesadilla’ celeste.