Publicación: sábado 21 de febrero de 2026

Enrique Gómez

Ganarle a Cruz Azul, lo único que le falta a las 'súper' Chivas

Vaya increíble dominio el que tiene La Máquina sobre el Guadalajara

Por más líderes que sean, las Chivas todavía tienen algo que demostrar.

El verdadero gran reto del equipo rojiblanco está en ganarle al Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito ha tenido un arranque fantástico de seis victorias en seis partidos, algo solamente comparable con lo que fue su aprovechamiento en el Bicentenario 2010 (en la primera etapa del ‘Chicharito’ Hernández), pero si de verdad quiere distinguirse en este semestre, debe ganarle al equipo ‘celeste’ esta noche.

Y es que, el conjunto de Nicolás Larcamón no solo es el escolta del torneo (y al parecer el único que puede seguirle el paso al conjunto tapatío), sino que se trata de un rival contra el que Chivas ha sufrido mucho en los últimos años; es decir, es la ‘prueba de fuego’ para al primer lugar del certamen.

Los últimos 11 'cracks' que han pasado por Chivas y Cruz Azul

Jesús Corona, portero (retirado) | Jugó la Libertadores con Chivas en 2005; leyenda en Cruz Azul
Carlos Salcedo, defensa | Con Chivas entre 2015 y 2016; con Cruz Azul de 2023 a 2024
Jesús Orozco, defensa | Canterano de Chivas, juega en Cruz Azul desde 2025
Alejandro Mayorga, defensa | Canterano de Chivas (tres etapas), jugó en Cruz Azul entre 2017 y 2018
Luis Romo, defensa | Dos etapas en Cruz Azul, juega en Chivas desde 2025
Marco Fabián, mediocampista | Canterano de Chivas (dos etapas), jugó en Cruz Azul en 2014
Orbelín Pineda, mediocampista | Con Chivas de 2016 a 2018; con Cruz Azul entre 2019 y 2021
Roberto Alvarado, extremo | Juega con Chivas desde 2022, cuando fue transferido de Cruz Azul
Uriel Antuna, extremo | Con Chivas de 2020 a 2021; con Cruz Azul entre 2022 y 2024
Omar Bravo, delantero (retirado) | Leyenda de Chivas, jugó con Cruz Azul en 2012
Ángel Sepúlveda, delantero | Dejó huella en Cruz Azul y desde 2026 vive su segunda etapa en Chivas

Así se resume el dominio de Cruz Azul sobre el Guadalajara en los últimos torneos:

·       3-2, el resultado en favor del club capitalino en el último duelo directo

·       6 victorias de La Máquina en los últimos 10 enfrentamientos

·       6 partidos consecutivos del equipo ‘celeste’ sin caer ante el ‘Rebaño’

·       5 victorias en los últimos 6 enfrentamientos directos ante las Chivas

·       Noviembre de 2023, última victoria rojiblanca en esta rivalidad

Por si fuera poco, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en los cuartos de final del Apertura 2025 y Cruz Azul terminó eliminando al inspirado equipo rojiblanco con la victoria 3-2 (por remontada) en el partido de vuelta. De hecho, el 0-0 en el partido de ida y la derrota en la Ciudad de México, son los únicos dos encuentros que el equipo rojiblanco no ganó de entre sus últimos 11 juegos.

Por eso, para que Chivas realmente pueda sentirse realmente evolucionado, debe demostrar que es capaz de mantener su implacable racha de triunfos incluso contra su ‘pesadilla’ celeste.

