Chivas, Cruz Azul y Pumas defenderán el pódium en la Jornada 7

Enrique Gómez

Es verdad que la jornada pasada fue el clásico nacional y que el América no representó una gran oposición para el líder Guadalajara, pero el verdadero reto del equipo rojiblanco es justamente en esta fecha número 7, pues visita al escolta Cruz Azul, único que al parecer puede seguirle el ritmo.

En realidad, la mayoría de los partidos de este fin de semana prometen, empezando por el primer duelo de la jornada entre Tigres y Pachuca y terminando con el Pumas ante Rayados, choque que promete mucho por el gran torneo que está dando el equipo universitario.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para cada uno de los nueve partidos de la fecha: