Pumas, ahora sí sacó la 'garra', remontó y sigue invicto

Redacción FOX Deportes

El triunfo 3-2 de Pumas fue una declaración de carácter para arrancar la Jornada , una remontada completa en territorio ajeno.

En el Estadio Cuauhtémoc, los universitarios se negaron a caer cuando todo parecía cuesta arriba. Supieron resistir el golpe inicial y encontrar respuestas cuando el partido lo exigía. La victoria se construyó con temple y fe hasta el último segundo.

El inicio favoreció al Puebla, que tomó ventaja con goles de Juan Pablo Vargas y Edgar Guerra antes del descanso. Los camoteros aprovecharon sus momentos y pusieron a Pumas contra la pared con un 2-0 que parecía definitivo.

Sin embargo, el descuento de Guillermo 'Memote' Martínez justo antes del medio tiempo cambió el ánimo del partido. Ese gol mantuvo viva la esperanza universitaria.

En la segunda parte, Pumas adelantó líneas y asumió riesgos con el balón. La insistencia tuvo recompensa cuando Robert 'La Pantera' Morales convirtió un penal que igualó el marcador 2-2. A partir de ahí, el duelo se volvió abierto, con tensión creciente y errores forzados por la presión. El empate dejó claro que la remontada era posible.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó el golpe final en tiempo de compensación. Juninho apareció para marcar el gol del triunfo y sellar una remontada memorable. El 3-2 desató la euforia auriazul y silenció el Cuauhtémoc. Pumas se llevó tres puntos de oro en el Clausura 2026.