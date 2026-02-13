Pumas y el invicto que tanto incomoda a los detractores de Efraín Juárez

Enrique Gómez

Dicen que el técnico de Pumas está en la cuerda floja, pero eso no tendría mucho sentido, ¿verdad?

Universidad llega a la Jornada 5 del Clausura 2026 con un invicto que se prolonga desde la fase regular del torneo pasado, porque, aunque el equipo se fue eliminado en el play-in, en lo que se refiere a encuentros por puntos, el equipo simplemente no ha dejado de sumar desde al año pasado.

Su próximo rival es Puebla por lo que se espera que el equipo capitalino pueda mantener su imbatibilidad, toda vez que se trata de uno de los equipos más modestos del futbol mexicano.

Los partidos consecutivos de Pumas sin perder en la Liga MX:

· 1-1, Atlas

· 4-0, Santos

· 1-1, León

· 1-0, Tigres

· 1-1, Querétaro

· 3-2, Cruz Azul (2025)

· 4-1, Tijuana (2025)

· 1-1, Pumas (2025)

Pumas, Atlas y Puebla tienen más de 20 años sin ganar 5 partidos seguidos

Balance total en esta racha de ocho partidos sin derrota:

· 17 puntos

· 18 goles a favor y 7 en contra

Números envidiables, pero, de alguna manera, los reportes sobre un presunto descontento de la directiva contra el técnico Efraín Juárez no se detienen y nada detendrá las críticas contra el estratega.

El conjunto auriazul sí acumula derrotas, en el repechaje del futbol mexicano y en la Copa de Campeones de CONCACAF, pero en partidos de liga, hasta parece una potencia.

Con nueve puntos en cinco jornadas, Pumas está en quinto lugar de la Liga MX y si gana, hasta podría escalar hasta el segundo lugar de la tabla. Y como es probable que algo así sucede, después de este partido las críticas por el desempeño de este equipo en el torneo local tendrá todavía menos sentido.