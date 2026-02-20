Cruz Azul, el único que puede 'discutir' con Chivas en este Clausura 2026

Enrique Gómez

Por más que Cruz Azul sea el segundo lugar de la tabla (y el segundo club que más puntos lleva en lo que va de la temporada), no parece estar a la misma altura de Chivas en este Clausura 2026, después de todo, solamente el ‘Rebaño’ cuenta con marca perfecta de victorias en seis fechas .

Aun así, parece que si hay un equipo que puede competirle al Guadalajara en este inicio de torneo esa es La Máquina, una escuadra eficaz y acumuladora de victorias en la fase regular; para muestra, solo recordar que este equipo llegaba como líder a la última fecha del torneo pasado, cuando perdió ante Pumas.

Así llegan ambos equipos para el partidazo del sábado en la noche, válido por la Jornada 7 de la Liga MX: