Enrique Gómez
Cruz Azul, el único que puede 'discutir' con Chivas en este Clausura 2026
Así llegan ambos equipos para este partidazo, válido por la Jornada 7
Por más que Cruz Azul sea el segundo lugar de la tabla (y el segundo club que más puntos lleva en lo que va de la temporada), no parece estar a la misma altura de Chivas en este Clausura 2026, después de todo, solamente el ‘Rebaño’ cuenta con marca perfecta de victorias en seis fechas .
Aun así, parece que si hay un equipo que puede competirle al Guadalajara en este inicio de torneo esa es La Máquina, una escuadra eficaz y acumuladora de victorias en la fase regular; para muestra, solo recordar que este equipo llegaba como líder a la última fecha del torneo pasado, cuando perdió ante Pumas.
Así llegan ambos equipos para el partidazo del sábado en la noche, válido por la Jornada 7 de la Liga MX:
