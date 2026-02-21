Toluca goleó al Necaxa y ya amenaza la parte alta de la tabla

EFE

El portugués Paulinho convirtió un par de goles para encabezar el ataque del Toluca, en su victoria por 0-3 sobre el Necaxa, que puso al campeón defensor en el segundo lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Paulinho, dos veces, y el uruguayo Federico Pereira anotaron por los Diablos en la recta final del partido, cuando los 'Rayos' veían cerca la orilla.

En la séptima jornada del campeonato, el Necaxa creó peligro de manera reiterada, pero el guardameta Luis García salvó al Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, que cerró mejor y mostró contundencia.

En los minutos finales se encendió el ataque del bicampeón 👹🔥



3️⃣ goles y 3️⃣ puntos fuera de casa para tener un GRAN fin de semana.@calientesports pic.twitter.com/M8tKt7Re7p — Toluca FC (@TolucaFC) February 22, 2026

En el 79, Jorge Díaz le puso un balón al portugués, quien de derecha puso el 0-1 y cuatro minutos más tarde, Paulinho aceptó otro balón de Díaz, se escapó y con un toque de zurda amplió la ventaja.

En el 90+4 Pereira anotó de cabeza a pase de Sebastián Córdova y cerró el marcador.

Con la victoria los Diablos llegaron a cuatro victorias, con tres empates y 15 unidades, tres menos que las Chivas de Guadalajara.

Los Diablos le sacan un punto al Pachuca, que en el inicio de la fecha siete, el viernes, derrotaron por 1-2 al Tigres UANL con anotaciones del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.