America goleó y recuperó la sonrisa

Hiram Marín

Perder el Clásico Nacional siempre es un golpe para el América, pero era necesario levantar la cabeza. Las Águilas la hicieron y con un contundente despliegue futbolístico provocaron que Puebla pagara los platos rotos al derrotarlos 4-0 y retomar sus aspiraciones en la tabla general.

Los 'Camoteros' existieron en la cancha únicamente 43 minutos, precisamente hasta que el recién llegado Raphael Veiga se hizo presente con su primer gol como americanista. Un certero cabezazo que venció al guardameta Ricardo Gutiérrez significó el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Isaías Violante con un disparo que llevaba fuego aumentó la ventaja 2-0, para que siguieran Víctor Dávila al 78' y Raúl 'Pantera' Zúñiga al 87. Puebla se desmoronaba en cada toque de pelota y el equipo de Jardine lucía como en sus mejores tiempos.

El manejo de balón y el ataque certero volvió a aparecer del lado azulcrema, que con esta victoria llega a 14 puntos y sigue al acecho de los primeros lugares. Era una victoria presupuestada, sí, pero también necesaria.