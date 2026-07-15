Lo peor que podía pasarle al América: Alejandro Zendejas está lesionado

Enrique Gómez

Claro que al América le gustaría contar con más figuras en su plantilla, pero de momento, Alejandro Zendejas es uno de los mejores jugadores del equipo y no estará disponible para el inicio del torneo.

El extremo de 28 años, quien fue uno de los protagonistas en la revelación de la nueva camiseta del club, se atendió un problema en la rodilla con el que volvió a la Copa del Mundo del 2026, misma que disputó con la Selección de Estados Unidos y donde solamente disputó 13 minutos en cinco partidos.

El Club América informó que a “Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa” y que “el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/3kxixXPhCK — Club América (@ClubAmerica) July 15, 2026

Como es su estilo, el equipo de Coapa no emitió un pronóstico que le pudiera brindar certeza a la afición acerca de cuándo podrán volver a ver a uno de sus mejores jugadores en la cancha, sin embargo, este tipo de procedimientos suelen exigir una baja de cuatro a seis semanas, por lo que es prácticamente un hecho que se perderá las primeras semanas del torneo y que volverá después de la Leagues Cup.

Quizá veamos a Alex para el duelo por la Jornada 4 ante San Luis o hasta la fecha 5 frente a Juárez.

Aunque no lo valoraron mucho para el Mundial, Zendejas se estableció como el segundo mejor extremo de la Liga MX en la temporada pasada (de acuerdo con Comparisonator) y aportó 12 goles y siete asistencias para la causa azulcrema. Seguro Guillermo Almada sí lo tenía contemplado.