Es el momento de ver en acción a Alejandro Zendejas

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos prepara algunos cambios ara el tercer y último partido de la fase de grupos, donde se medirá a Turquía ya con el boleto a los dieciseisavos de final en el bolsillo.

El equipo comandado por Mauricio Pochettino ha dejado buenas sensaciones y se ha convertido en el equipo con el mejor rendimiento de las tres selecciones de los países sede del Mundial.

Ante esta situación, el jugador de la Liga MX, Alejandro Zendejas, podría ver algunos minutos en el duelo ante los turcos luego de no haber entrado al campo en los dos duelos anteriores.

El jugador del América, quien recientemente declaró que se sentía sumamente feliz de pertenecer al equipo de los Estados Unidos, tiene las cualidades para ser uno de los futbolistas más desequilibrantes ante el rival más fuerte del grupo en el papel.

Zendejas tiene desequilibrio y mucho oficio ofensivo, por lo que podría ver algunos minutos considerando que los Estados Unidos ya están clasificados a la ronda siguiente.

Los seis goles que marcó en el torneo que recientemente terminó avalan el poder ofensivo de Zendejas.