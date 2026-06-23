Alejandro Zendejas, "más a gusto" en Estados Unidos pese a no jugar

Enrique Gómez

Aunque no ha visto un solo minuto en la Copa del Mundo 2026, Alejandro Zendejas está orgulloso de ser parte de la sorprendente Selección de Estados Unidos y muy conforme con la decisión que tomó.

El extremo del América, llamado de último momento para integrar la lista de 26 jugadores del país coanfitrión del Mundial, aseguró que se siente “más cómodo” con el conjunto estadunidense, mismo que al que representó en los inicios de su carrera y al cual regresó tras algunos partidos disputados con México, país en el que, de hecho, nació (Ciudad de Juárez, Chihuahua) hace 28 años.

“Estoy feliz. Siempre lo he dicho: tomé esta decisión porque crecí con este grupo, tengo muy buenas amistades y me siento más a gusto jugando con esta selección. Tengo muchos amigos aquí, siento que nunca me fui de la selección, estoy muy feliz de estar con ellos”, comentó el jugador que porta el dorsal número 26, el cual se quedó en la banca en los dos primeros partidos del equipo ‘Barras y Estrellas’.

😳🇺🇸“Me siento más a gusto jugando con Estados Unidos”, Alejandro Zendejas pic.twitter.com/T2IZeju1Ix — AS México (@ASMexico) June 22, 2026

El equipo de Mauricio Pochettino es uno de los mejores en cuanto a rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo, pues se presentó con un pletórico 4-1 frente a Paraguay y después firmó un encuentro muy sólido contra Australia (2-0), para un balance de seis puntos y diferencia de goles de +5.

“Yo feliz si me toca ver unos minutos, pero creo que es cosa mía seguir trabajando, enseñando el granito de arena que puedo aportar. Eso lo muestro en cada entrenamiento: seguir entrenando con buena energía, conviviendo con los compañeros, y si toca, pues yo feliz”, insistió el número 10 del América.

Zendejas fue el segundo mejor extremo por derecha de la Liga MX, pero el técnico tiene una marcada preferencia por Sergiño Dest en esa posición; veremos si en el tercer encuentro contra Turquía logra debutar como jugador mundialista, aprovechando que Estados Unidos ya está clasificado.