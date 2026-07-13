La nueva camiseta del América, tan sobria como espectacular

Redacción FOX Deportes

El América presentó oficialmente su nueva camiseta este lunes a través de sus redes sociales, lo que desató una gran respuesta entre sus seguidores. El diseño de esta indumentaria destaca por ser un homenaje directo a la década de los 90, una de las épocas más recordadas por la afición azulcrema. Con este lanzamiento, la institución busca conectar con su historia y recuperar la esencia de esos años memorables.

La principal novedad de la prenda es el regreso del característico amarillo brillante que definió la identidad visual del equipo durante el siglo pasado.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



ℹ️ Entérate de más: https://t.co/Uv5UamTo6b pic.twitter.com/G9Ebsc5kDr — Club América (@ClubAmerica) July 13, 2026

Después de varias temporadas utilizando tonos crema o variantes pálidas, el club apuesta por volver a su color más tradicional y encendido. La respuesta de los fanáticos en las plataformas digitales fue inmediata, celebrando la vuelta de la identidad clásica del conjunto de Coapa.

Además del color, el uniforme destaca por el retorno de un corte "liso" y limpio, dejando atrás los gráficos cargados y los patrones complejos de años recientes.

Esta apuesta por la sobriedad y el minimalismo estructural le da al diseño una elegancia que combina la nostalgia con la modernidad. El cambio estético fue bien recibido por quienes preferían una indumentaria más limpia y apegada a la vieja escuela.

En cuestión de minutos, la presentación de la nueva armadura se convirtió en tendencia dentro de las redes sociales, acumulando miles de interacciones. Los aficionados manifestaron su aprobación y el deseo de adquirir la camiseta de cara al arranque del torneo.