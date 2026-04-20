Llegaron las sanciones por la bronca del América-Toluca...y hay sorpresas

Hiram Marín

La Comisión Disciplinaria de la FMF hizo oficiales las sanciones tras la bronca entre América y Toluca del pasado 18 de abril, un episodio que se desbordó dentro y fuera de la cancha.

El organismo revisó el reporte arbitral y las imágenes del altercado que incluso llegó al túnel de vestidores, para finalmente castigar a jugadores, cuerpo técnico y al propio estadio. La resolución llegó justo antes de la siguiente jornada, con consecuencias inmediatas para ambos clubes.

El castigo más severo fue para Helinho, futbolista de Toluca, quien recibió tres partidos de suspensión y multa económica. Uno corresponde a la expulsión por la falta que detonó el conflicto, mientras que los otros dos derivan de conducta violenta tras abandonar el terreno de juego. Esto lo deja fuera de partidos clave, incluso afectando su presencia en la fase final si el calendario se mantiene.

También hubo golpes y empujones en la zona de vestidores La bronca entre jugadores del América y Toluca siguió más allá de la cancha

En el caso del América, Henry Martín fue suspendido un partido y multado por su participación en los altercados rumbo a vestidores, al ser señalado por infringir principios de juego limpio. Alejandro Zendejas, otro de los involucrados en el origen del conflicto, evitó la suspensión y únicamente recibió una sanción económica por conducta inapropiada. La Comisión diferenció los niveles de responsabilidad entre ambos casos.

En su comunicado, la FMF detalla:

Luego de analizarse la situación presentada durante el partido América vs Toluca.

Helio Nunes: por la expulsión, conducta violenta y altercados al interior del estadio Banorte, será suspendido 3 partidos y será acreedor a una sanción económica.

Antonio Mohamed: 1 partido de suspensión y multa económica, por la conducta inapropiada hacía un rival.

Sahyr Mohamed: 1 partido de suspensión por abandonar el área técnica y protestar al cuerpo arbitral.

Henry Martín: 1 partido de suspensión y multa económica, por altercados al interior del estadio Banorte.

Alejandro Zendejas: sanción económica por conducta inapropiada hacía un rival

Directivos y cuerpo técnico de ambos clubes América y Toluca, multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores del inmueble.

Estadio Banorte: multa económica por la conducta desplegada por la afición asistente al encuentro.

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También hubo consecuencias para el banquillo escarlata, ya que Antonio Mohamed fue castigado con un partido de suspensión y multa por sus gestos y comportamiento antideportivo. A esto se suma la sanción a su auxiliar, Sahyr Mohamed, quien igualmente recibió un juego de suspensión por abandonar el área técnica para protestar. Incluso directivos y miembros de staff de ambos clubes fueron multados por los incidentes en el trayecto a vestidores.

En cuanto al estadio y la afición, no hubo veto pese a los reportes de insultos racistas durante el partido. La Comisión optó por una multa económica al inmueble por la conducta de los aficionados y dejó abierta la posibilidad de sanciones individuales si se identifica a los responsables. La decisión ha generado debate, ya que el reglamento contempla castigos más severos en casos de discriminación, pero en este episodio se evitó el cierre del estadio.