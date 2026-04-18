El América restaura su confianza con una gran victoria sobre Toluca

Enrique Gómez

Ganarle al bicampeón de la Liga MX en la recta final del torneo es lo mejor que podía pasarle al America para restaurar su confianza y sus credenciales.

Luego de tres partidos seguidos sin ganar y una eliminación a cuestas en la Copa de Campeones de CONCACAF (el torneo que era prioridad manifiesta), el equipo azulcrema dio uno de sus mejores partidos en el semestre y pegó un golpe de autoridad con un doblete de Brian Rodríguez.

Victoria 2-1 de las Águilas sobre el Toluca, que increíblemente se metió en un remolino de cinco partidos consecutivos sin ganar y cayó hasta el quinto lugar de la tabla de posiciones; es decir, si el torneo terminara ahora mismo, tendría desventaja en los cuartos de final.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Banorte:

· 1-0 (44’): Gran ejecución de Brian Rodríguez, quien desde fuera del área disparó a la esquina

· 2-0 (50’): Golazo de Rodríguez, quien desde muy lejos puso el balón a la base del poste

· 2-1 (53’): Autogol del ‘Shocker’ Vázquez, quien pegó un frentazo frente a su portería

El encuentro acabó muy caliente y con un jugador menos por parte de los ‘Diablos Rojos’ por la expulsión de Helinho, que desató la segunda gresca del encuentro en tiempo de compensación.

El América ha desempolvado su ficha de candidato al título, pues, aunque no está en su mejor momento, pegarle a los ‘Diablos Rojos’ sigue siendo una gran referencia, más cuando solo faltan dos jornadas para que finalice la fase regular y se abra espacio para disputar las finales del futbol mexicano.

Con esta victoria (la primera del club capitalino desde que regresó al Estadio Banorte), el América llegó a 22 puntos, pero aún tiene cinco menos que el Toluca, el cual, con esta derrota, declina a cualquier posibilidad de terminar como primer lugar de la fase regular de la Liga MX por tercer torneo seguido.

Y hablando de rachas, con este nivel será difícil que el América vaya a truncar su racha de ocho años clasificando a la Liguilla, por más de que la zona de eliminación esté a solo tres puntos de distancia.