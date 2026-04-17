¿Sabías que ya hasta quitaron las multas por cociente en la Liga MX?

Enrique Gómez

Las multas por cociente eran un castigo muy blando, pero al menos existían consecuencias para los equipos menos competentes de la Liga MX.

Pero para esta temporada 2025/26, no habrá mayores sanciones para los clubes que finalicen en los últimos tres lugares. Sí, ni multas ni mucho menos descenso para esta temporada que está por terminar.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol no lo ha hecho oficial, la prensa mexicana y periodistas como David Medrano y Francisco Arredondo coinciden en que las penalizaciones económicas por concepto porcentual se han eliminado para este certamen. Es decir, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna pueden estar tranquilos pese a ser últimos en la tabla de cocientes.

Las sanciones por cociente cada vez son más blandas en la Liga MX:

Antes del 2018: Descenso para el último lugar de la porcentual

Hasta el Clausura 2021: Pago de 120, 70 y 50 millones de pesos para los últimos tres lugares

Hasta el Clausura 2025: Pago de 80, 47 y 33 millones de pesos a cargo de los últimos tres lugares

Para el Clausura 2026: Noy multas ni descenso

¿Cuántos clubes sobreviven del último torneo largo de la Liga MX?

¿Por qué se eliminaron las sanciones económicas?

De acuerdo con los reportes surgidos en marzo, los propios dueños de los equipos de la Liga MX propusieron que se detuviera esta ‘donación’ destinada a los equipos de la Liga de Expansión, pues se cumplió con el lapso estipulado desde un principio (cinco años) y bajo el pretexto de que este dinero no estaba ayudando a fortalecer la segunda división.

Ahora, la Liga MX analiza de qué manera castigar a los peores equipos en el balance de puntos ganados y partidos jugados correspondiente a los últimos tres años, pero, como todavía ni siquiera se ha hecho oficial la desaparición de las multas, mucho menos se ha determinado cuál será el siguiente castigo.

Los equipos de la Primera se sienten cómodos; el sistema tiene prácticamente bloqueado el ascenso y el descenso y la única manera real para que un equipo de la Expansión llegue a la Liga MX es comprando una franquicia, tal como lo hará Atlante con Mazatlán, que a su vez se la aplicó al Morelia en 2020.