Morelia no será como Atlante o Mazatlán; quiere ganarse su ascenso

Redacción FOX Deportes

Aunque Morelia fue una víctima de la repetitiva y terrible práctica del futbol mexicano de desaparecer equipos para dejarle su plaza al mejor postor, el club michoacano no caerá en ese juego.

Ante los rumores que aseguraban que los dueños de este club comprarían la plaza del Puebla para regresar a Primera División, el club se deslindó de esta posibilidad.

A través de redes sociales, el Club Atlético Morelia emitió un comunicado donde desmitió que su intención sea comprar una franquicia ya existente en la Liga MX para asumirla y regresar al máximo circuito, tal como le sucedió en 2020, cuando su antiguo dueño decidió cambiar de nombre, de plaza y de identidad al club para trasladarlo a Mazatlán, equipo que, por cierto, desaparecerá este año.

Así lo explicó el Atlético Morelia a través de un comunicado:

Hace casi seis años, cuando la plaza del Morelia quedó ‘libre’, un grupo de empresarios la revivió en la liga de Expansión, división donde se encuentra hasta la fecha. Fue como si con un par de firmas, la franquicia descendiera sin merecerlo. Y aunque, deportivamente, este equipo nunca mereció dejar la Primera División, solo será a través del mérito en la cancha como esta institución volverá a la Liga MX.

El ascenso en el futbol mexicano sigue muy restringido y por tal motivo, el Atlante prefirió comprar la plaza del Mazatlán (el mismo por el que Morelia desapareció en 2020), sin embargo, los ‘Canarios’ aún esperan ganarse su retorno a la Liga MX deportivamente, por más complicado que sea el sistema.

Hasta ahora, solo es oficial el ‘ascenso’ del Atlante para el Apertura 2026.