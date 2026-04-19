También hubo golpes y empujones en la zona de vestidores

Héctor Cantú

El conato de bronca entre jugadores del América y de Toluca siguió más allá del terreno de juego, según se logra ver en algunos videos publicados en redes sociales.

Una vez que Helinho, jugador de Toluca, se fue expulsado del terreno de juego, emprendió su camino rumbo a los vestidores.

Al bajar las escaleras del Estadio Banorte, Henry Martin quien quedó fuera de la convocatoria por lesión, custodiado por otros miembros del club azulcrema, increparon al jugador brasileño que se defendió tirando manotazos y empujones.

Otros miembros, presumiblemente de Toluca, salieron al rescate de su jugador, quien continuaba con las pulsaciones al máximo para evitar que el problema pasara a mayor.

En el video, también se observa a un aficionado del América situado en la nueva zona VIP del Estadio Azteca, insultando a Helinho, a quien podría caerle un duro castigo por sus actos fuera del terreno de juego.

El problema surgió luego de que Nunes de Castro pateara a en la recta final del partido a Alan Cervantes, acción que le valió la roja y detonó los empujones entre jugadores de ambos equipos.

Acto seguido, Helinho golpeó en la cara a Alejandro Zendejas una agresión rotunda que podría engrosar el castigo para el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca.