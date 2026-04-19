Se vienen sanciones al América; Helinho acusa violencia racial

Héctor Cantú

La jornada 15 del torneo Clausura 2026 estuvo marcada por los actos de violencia que protagonizaron jugadores del América y del Toluca que, de acuerdo al reglamento, deberían derivar en una fuerte sanción.

Helinho, jugador del Toluca, perdió los papeles luego de ser expulsado y agredió físicamente a varios jugadores del América, siendo Alejandro Zendejas el más castigado.

Cuando se dirigía a los vestidores, fue increpado por Henry Martin y otros miembros del club América en la zona de vestidores, desatando de nueva cuenta los manotazos y empujones.

Pero la agresión no terminó allí. Desde la nueva zona del estadio Banorte, un aficionado hizo gestos obscenos para el futbolista escarlata, quien podría ser suspendido hasta por cinco partidos.

Sin embargo, el jugador referido ha acusado de insultos racistas hacia su persona, además de varios golpes que también recibió por parte de los jugadores del América, sin contar las agresiones posteriores cuando se dirigía a los vestidores.

Aunque el ahora llamado Estadio Azteca debería ser vetado o recibir una sanción para disputar partidos sin público, la realidad es que el castigo no vendrá sobre esa línea y se cuidará, desde la Liga MX, que ambos equipos reciban el menor castigo posible por el altercado del sábado pasado.