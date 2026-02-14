La realidad alcanzó al Atlas en el Estadio Hidalgo

Enrique Gómez

Estiró su permanencia en los primeros puestos lo más que pudo, pero la realidad alcanzó al Atlas.

Victoria 3-1 del Pachuca sobre el equipo rojinegro, que esta vez no le alcanzó con su modesta plantilla.

Superioridad manifiesta del conjunto hidalguense, que supo pegar en los momentos precisos para embolsarse los tres puntos y tener una tarde tranquila en el Estadio Hidalgo.

Así fueron los goles de este encuentro válido por la sexta fecha del Clausura 2026:

· 1-0 (18’): Oussama Idrissi aprovechó el mal posicionamiento del arquero y disparó desde fuera

· 2-0 (41’): Brian García remató de primera en el área chica tras una gran diagonal por izquierda

· 2-1 (64’): Penal de alta precisión de Arturo González, quien puso el balón pegado al poste

· 3-1 (67’): Golazo de Salomón Rondón desde fuera del área; balón raso hacia la base del poste

⌚️ MF | 🌪️ PACHUCA 3-1 Atlas 🦊



¡FIN DEL PARTIDO! ¡CELEBRAMOS 33 AÑOS DEL HURACÁN CON LOS 3 PUNTOS EN CASA!



Por: @Telcel #PachucaAtlas | #HazParo pic.twitter.com/qGp88LHGJv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 15, 2026

El Atlas, que hace un par de semanas sufrió la salida de su goleador Uros Durdevic (vendido a Rayados con el torneo ya iniciado), pudo salvarse de la derrota con un gol de último minuto en la fecha pasada ante Pumas, sin embargo, esta vez se quedó muy corto ante el equipo hidalguense y finalmente encajó un resultado conforme a la cuestionable decisión directiva de deshacerse del mejor jugador del equipo.

Ahora sí, el club tapatío (que tiene la cuarta peor plantilla del futbol mexicano de acuerdo con la escala de valores de Transfermarkt) saldrá de los primeros lugares de la tabla, tras el primer tercio del torneo.

Pachuca, en cambio, se mantiene invicto en el Estadio Hidalgo. Su última derrota sigue siendo aquella que encajó el 30 de agosto (hace casi seis meses) contra el América, en épocas de Jaime Lozano.

Los ‘Tuzos’ llegaron a 11 puntos en cinco fechas, uno más que el Atlas, que solo espera que su refuerzo Agustín Rodríguez pueda volver a darle pegada al ataque una vez que debute en este Clausura 2026.