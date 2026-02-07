Con el 'espíritu' de Miguel Calero, Pachuca acabó con Juárez

EFE

El venezolano Salomón Rondón y el colombiano Christian Rivera convirtieron un gol cada uno para darle al Pachuca un triunfo por 2-0 sobre el Juárez FC en la quinta jornada del Clausura 2026 del futbol mexicano.

Los 'Tuzos' suman ocho puntos, se ubican en el séptimo lugar de la tabla; Juárez se quedó con cuatro unidades y es decimocuarto.

Para este encuentro, el equipo hidalguense usó una camiseta en honor al fallecido Miguel Calero, quien solía usar esta combinación de colores en su suéter de portero.

El Pachuca tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo. Tomó ventaja al minuto 31 gracias a Rondón, quien apareció dentro del área grande para rematar de derecha a la red, luego de una serie de rebotes que la zaga visitante no atinó a despejar.

En la segunda mitad, los Tuzos insistieron sobre la portería de Juárez; encontraron el 2-0 al 88 con un disparo potente de Christian Rivera, lejos del lance del guardameta Sebastián Jurado.