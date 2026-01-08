La razón por la que América cambió a Lichnovsky por Rodrigo Dourado

EFE

Se confirma la salida de Igor Lichnovsky del América. El propio técnico André Jardine dio la noticia a un día de iniciar su participación en el Clausura 2026.

El estratega brasileño valoró el tiempo del defensa chileno en el club, pues su arribo para el Apertura 2023 coincidió con el tricampeonato histórico. Su llegada le dio estabilidad al plantel, en un momento que carecía de defensas, sin embargo, en los últimos torneos fue perdiendo relevancia.

"Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos, no los habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy, con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino. A Rodrigo Dourado (refuerzo para el mediocampo en este Clausura 2026) lo conozco, nos va a ayudar mucho", afirmó.

El entrenador, quien también llegó para el Apertura 2023, subrayó la importancia de que el equipo se renueve en busca de volver a buscar los campeonatos, luego de que en 2025 se quedara con las manos vacías.

"En la reinvención del equipo que quiero necesitamos mover a Igor para tener un contención más, ese fue el movimiento principal porque teníamos seis centrales y necesitamos centrocampistas", justificó el estratega, quien manifestó públicamente la confianza en su compatriota Rodrigo Dourado, a quien conoce de cuando dirigió al San Luis.

"A Rodrigo lo vi debutar en el Inter (de Porto Alegre), tenía un gran futuro, pero tuvo la mala suerte de que su equipo vivió uno de los peores momentos de su historia y él no pudo explotar, yo le abrí las puertas de San Luis, él quería venir a México para crecer. Por eso es bueno lograr este objetivo. Nos va a ayudar mucho su calidad y experiencia", dijo Jardine respecto al futbolista de 31 años, quien desde hace mucho era su objeto de deseo.

Con la baja confirmada de Henry Martín por lesión y el adiós de Lichnovsky, el América se presenta el viernes en el Clausura 2026 visitando a Tijuana.