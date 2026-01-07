En 60 segundos, todo lo que debes saber del Clausura 2026 de la Liga MX

Enrique Gómez

Un nuevo torneo de la Liga MX está por comenzar. Campeonato por demás especial, pues se acomodará para darle el mayor espacio a la Selección Mexicana, en su preparación para el Mundial del 2026.

La Liguilla vuelve a su formato tradicional (como antes de la pandemia), los seleccionados mexicanos se irán en la parte más importante del torneo y en compensación, se permitirán más extranjeros por equipo. Será un semestre de alta exigencia, pues algunos equipos deberán jugar la Copa de Campeones de CONCACAF a media semana y quien llegue a la final, igual deberá disputarla sin sus figuras mexicanas.

En 60 segundos, así se vislumbra el Clausura 2026 del futbol mexicano: