¡Adiós Play-in! La Liga MX se enmienda y anuncia su fecha de inicio

Enrique Gómez

Adiós al play-in. Oficialmente, este polémico sistema de competencia desaparecerá de la Liga MX para este Clausura 2026.

Solo hay un problema: podría volver para el Apertura, una vez que no sea necesario recortar el torneo local para darle tiempo y espacio a la Selección Mexicana de preparar al equipo para la Copa del Mundo.

En la Asamblea de Dueños del futbol mexicano se revelaron destalles importantes de lo que será el próximo torneo de Liga, el cual recibirá varios remiendos por ser una competencia premundialista.

· El Clausura 2026 iniciará el viernes 9 de enero

· Habrá tres jornadas dobles (de media semana)

· Clasificarán los 8 primeros a cuartos de final; no habrá play-in

· La Liguilla se jugará sin seleccionados mexicanos

· En compensación, los clubes podrán alinear hasta 9 extranjeros

A través de las diversas presentaciones que hizo el presidente de la Liga MX Mikel Arriola y otros directivos, se dio a conocer la fecha de inicio del próximo campeonato, así como el día en el que se disputará la gran final (24 de mayo). Además, se reveló que, a partir del 31 de abril, los seleccionados romperán filas para concentrar con el Tri.

Por primera vez desde el Apertura 2019, la Liga MX regresará a su formato tradicional, donde los ocho primeros lugares avanzan a la Liguilla del futbol mexicano. Tardó más de lo esperado, pues cabe recordar que la reclasificación (establecida en el 2020) y el play-in (surgido en 2023) fueron medidas de rescate financiero después de la pandemia y estaban programadas para concluir con el Clausura 2025.

Esta enmienda del repechaje no ha tenido mucha trascendencia, pues en todos los torneos desde su instauración han terminado por avanzar el 7° y el 8° lugar a la Liguilla, como si no existiera una fase previa.