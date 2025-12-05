Hiram Marín
¿Cómo le ha ido a México en el partido inaugural de los Mundiales?
El 'Tricolor' es la Selección que más ha jugado el primer partido
Una ve más, la Selección mexicana jugará en la inauguración de la Copa del Mundo. En esta ocasión, curiosamente se repetirá el encuentro de Sudáfrica 2010, cuando enfrentó al anfitrión y se tendrá el regreso de la cortesía.
Con siete apariciones previas, México es la Selección que más partidos inaugurales tiene en la historia de los Mundiales, aunque cuenta con un récord nada envidiable, pues no ha ganado uno solo.
¿Cuáles han sido los partidos de México en las inauguraciones de los Mundiales?
Uruguay 1930
México fue goleado 4-1 por Francia en el primer partido, no solo del Mundial de Uruguay, sino en la historia de la Copa del Mundo.
Brasil 1950
20 años después se dio una nueva goleada y ahora el equipo tricolor sucumbió ante Brasil, justo en la inauguración del estadio Maracaná.
Suiza 1954
Otra vez contra Brasil, México no vio la suya y llegó de nueva cuenta una goleada: ahora fue un 5-0 más contundente que el otro.
México 1970
La Selección Mexicana abrió su participación en el Estadio Azteca contra la Unión Soviética. El marcador fue un 0-0 intenso.
Argentina 1978
El Tricolor fue sorprendido por la entonces desconocida selección de Túnez, que venció 3-1 a una de las Selecciones Mexicanas más decepcionantes.
Sudáfrica 2010
Un partido no muy vistoso, pero en el que la Selección Mexicana pudo obtener un valioso empate ante el anfitrión Sudáfrica.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT