¿Cómo le ha ido a México en el partido inaugural de los Mundiales?

Una ve más, la Selección mexicana jugará en la inauguración de la Copa del Mundo. En esta ocasión, curiosamente se repetirá el encuentro de Sudáfrica 2010, cuando enfrentó al anfitrión y se tendrá el regreso de la cortesía.

Con siete apariciones previas, México es la Selección que más partidos inaugurales tiene en la historia de los Mundiales, aunque cuenta con un récord nada envidiable, pues no ha ganado uno solo.

¿Cuáles han sido los partidos de México en las inauguraciones de los Mundiales?

#OnThisDay in 1930 the first ever #WorldCup match was played. Well, matches.



France and Mexico kicked off at 3pm at the Estadio Pocitos in Montevideo, while the USA simultaneously played Belgium at Parque Central. Can you guess which match this picture was taken from? pic.twitter.com/lv9LSyeR8Q — FIFA Museum (@FIFAMuseum) July 13, 2018

Uruguay 1930

México fue goleado 4-1 por Francia en el primer partido, no solo del Mundial de Uruguay, sino en la historia de la Copa del Mundo.

Copa Mundial Brasil 1950.

24 de Junio.

Estadio Maracaná, Rio de Janeiro.

Brasil 4 - 0 México.



Los capitanes Alfonso Montemayor, Augusto Da Costa y el referee George Reader. pic.twitter.com/tMQE7TjcrW — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) May 31, 2025

Brasil 1950

20 años después se dio una nueva goleada y ahora el equipo tricolor sucumbió ante Brasil, justo en la inauguración del estadio Maracaná.

Copa Mundial Suiza 1954.

16 Junio.

Charmilles, Ginebra.

Brasil 5 - 0 México.



La selección nacional con su uniforme color Violeta burdeos.



Color por su servidor. pic.twitter.com/E5dhyX0R9i — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) January 16, 2025

Suiza 1954

Otra vez contra Brasil, México no vio la suya y llegó de nueva cuenta una goleada: ahora fue un 5-0 más contundente que el otro.

Primer mosaico en el Azteca.

Era pequeño, pero así lució una mini Bandera de México en lo alto del Azteca.

Juego Inaugural Mundial 1970.

México 0-0 URSS. pic.twitter.com/dmGGhvBAeS — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) September 15, 2025

México 1970

La Selección Mexicana abrió su participación en el Estadio Azteca contra la Unión Soviética. El marcador fue un 0-0 intenso.

On June 2, 1978, 🇹🇳 #Tunisia made history by becoming the 1st #African nation to win a #WorldCup Finals game beating 🇲🇽 #Mexico 3-1 in #Rosario🇦🇷.



Trailing to a dodgy penalty at half-time, The Eagles of Carthage blitzed El Tri to triumph in their WC Group 2 opener. pic.twitter.com/JDzho8SpoY — Fussball Geekz (@fussballgeekz) March 19, 2025

Argentina 1978

El Tricolor fue sorprendido por la entonces desconocida selección de Túnez, que venció 3-1 a una de las Selecciones Mexicanas más decepcionantes.

The football gods have spoken! The first game of the 2026 FIFA World Cup will be the same opener as the 2010 FIFA WORLD CUP - 🇿🇦 South Africa v Mexico 🇲🇽#FIFAWorldCupDraw pic.twitter.com/4YaQ8JBSwR — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) December 5, 2025

Sudáfrica 2010

Un partido no muy vistoso, pero en el que la Selección Mexicana pudo obtener un valioso empate ante el anfitrión Sudáfrica.