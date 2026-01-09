La alineación de Chivas vale más que mil palabras: adiós Pulido y Erick Gutiérrez

Enrique Gómez

Las acciones valen más que las palabras y con su primera alineación del Clausura 2026, Chivas ha dejado claro que inicia una nueva era, pues por ningún lado se ven los nombres de Alan Pulido y Erick Gutiérrez.

Para su primer XI titular del nuevo torneo, el equipo rojiblanco se ve muy renovado… excepto porque su refuerzo más prometedor para este semestre (Ángel Sepúlveda) inició en la banca ante Pachuca.

Los jugadores que ya no aparecen por ningún lado en la convocatoria rojiblanca:

· ‘Chicharito’ Hernández (delantero) | Terminó su contrato en diciembre

· Alan Mozo (lateral) | Traspasado justamente al Pachuca

· Erick Gutiérrez (mediocampista) | Fuera de la convocatoria

· Alan Pulido (delantero) | Fuera de la convocatoria

🇦🇹 ¡EL XI QUE VA A ESTRENAR EL 2026!



Ellos son los elegidos para luchar por el triunfo en casa 🏟️ #MásAcciónMásDiversión en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/so7lhZeJU8 pic.twitter.com/NMAu4sq928 — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

Los últimos dos futbolistas de la lista de arriba (elementos de peso y con experiencia europea, pero cuyo aporte en el equipo fue decepcionante) están en la puerta de salida, pero el club aún no logra acomodarlos en otro club, por lo que, aunque siguen pagándoles el sueldo que se estipuló en su contrato, el entrenador dejó claro que no cuenta con ellos y que no son parte del proyecto.

Así el primero XI del Guadalajara para este Clausura 2026:

· Rangel (portero)

· B. González (5)

· Castillo (2)

· Romo (7)

· Aguirre (23)

· Ledezma (37)

· Govea (6)

· Alvarado (25)

· B. Gutiérrez (11)

· Álvarez (10)

· A. González (34)

Seguramente el ‘Cuate’ Sepúlveda (delantero veterano que regresa al ‘Rebaño’ luego de su efímero paso en 2018) vea minutos más adelante, sin embargo, la esperanza de los aficionados es que pueda hacer pareja en el ataque con Armando ‘Hormiga’ González, campeón de goleo del torneo pasado.

Sin los antiguos líderes del vestidor y con un equipo muy joven, Chivas está listo para iniciar el nuevo torneo en casa ante Pachuca y con la ilusión de mantener los buenos resultados que tuvo hacia el final del 2025.