Alan Pulido no piensa irse de Chivas ni bajarse el sueldo

Tal vez Alan Pulido ya se acostumbró a jugar pocos minutos y a ganar mucho dinero, pues no piensa moverse de Chivas por más de que su suplencia esté confirmada para el Clausura 2026 y de que el club quiera darle salida.

El delantero de 34 años regresó a Chivas para el Clausura 2025, pero lo cierto es que su desempeño en el equipo ha sido por demás decepcionante. De hecho, en el Apertura pasado solo vio actividad en seis partidos y únicamente fue titular en los primeros dos. Vaya desencanto el que se llevó Gabriel Milito.

De acuerdo con el diario Récord, la directiva busca acomodarlo en otro club, pero Alan no tiene urgencia.

En todo el año pasado, Pulido vio 16 partidos en la Liga MX y solo hizo dos goles, el último en febrero.

Es decir, el equipo rojiblanco tiene razones de sobra para no querer más a este delantero en el equipo, sin embargo, el ex jugador del Sporting Kansas City no está dispuesto a salir del equipo, por si fuera poco, tampoco pretende bajarse el sueldo para el próximo torneo. Él piensa cumplir su contrato y aceptar los planes que tenga el entrenador para él.

Al momento, el equipo rojiblanco ya pudo desprenderse de Alan Mozo (Pachuca) y está a punto de acomodar a Erick Gutiérrez (uno de los jugadores que mayor sueldo perciben), además del ‘Chicharito’ Hernández, quien concluyó su contrato y con él, una segunda etapa increíblemente decepcionante.

Pulido nunca dio soluciones en su regreso a Chivas y ahora es un dolor de cabeza para la directiva. Vaya desencanto haber traído de regreso a quien fuera campeón de goleo con el ‘Rebaño’ en 2019.