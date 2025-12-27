Ángel Sepúlveda ilusiona en Chivas con un doblete de asistencias

Enrique Gómez

Apenas hace unos días se hizo oficial su llegada a Chivas y ahora ya deslumbró con su nuevo equipo.

Ángel Sepúlveda puso dos asistencias en la goleada 4-0 del Guadalajara contra el Irapuato, partido que, a pesar de ser de pretemporada entre dos clubes de divisiones diferentes, tuvo un lleno en Guanajuato.

El ‘Cuate’ tuvo sus primeros minutos con el equipo rojiblanco y si la afición ya estaba ilusionada con el regreso del atacante (que después de estar unos meses en Chivas en 2018 se fue consolidando como el delantero mexicano más rentable de la Liga MX en su paso por Querétaro y Cruz Azul), las expectativas ahora son más altas, pues se espera mucho de la combinación con Roberto Alvarado y su integración al ataque.

8' ¡Gol del Guadalajara! 🇦🇹



Alvarado abre el marcador para el Rebaño con una asistencia de Ángel Sepúlveda 😍 pic.twitter.com/CT26JBkaeO — CHIVAS (@Chivas) December 28, 2025

El delantero de 34 años asistió al ‘Piojo’ para el 1-0 apenas a los ocho minutos. El veterano mandó una diagonal que cruzó toda la portería y encontró al estelar rojiblanco a segundo poste. Además, también puso el pase para el tanto de Richard Ledezma (2-0), luego de una gran jugada del mexicoamericano, quien se apoyó en su compañero y este devolvió para dejarlo solo frente a la portería desguarnecida.

Chivas debuta en el Clausura 2026 el sábado 10 de enero contra Pachuca y aunque se espera que Armando González sea el ‘9’ titular, hay ilusión de que también puede incluirse a Sepúlveda en el ataque.

Ángel dijo que regresaba al ‘Rebaño’ en el mejor momento de su carrera. Veremos si responde en partidos oficiales.