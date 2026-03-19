Keylor Navas rechaza a la MLS y se queda en Pumas

Enrique Gómez

Se logró. Pumas llegó a un acuerdo con Keylor Navas y el gran portero tico seguirá en la Liga MX.

Al final, la preferencia del veterano arquero por mantenerse en Universidad y en la Ciudad de México inclinó la balanza a pesar de las buenas ofertas que recibió desde la MLS y otras ligas en el mundo.

Aunque todavía no es oficial, varios reportes de la prensa coinciden en que la renovación de Navas es un hecho, toda vez que el conjunto auriazul mejoró un poco la propuesta que había lanzado en un principio. El acuerdo es por un año más, por lo que veremos al exjugador del Real Madrid luciéndose en las canchas del futbol mexicano por lo menos hasta una vez que termine el Clausura 2027.

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Keylor Navas estuvo entrenando con todo previo al Clásico contra el América.



Qué feliz se ve después de renovar con el club.



📹 @dtorrijoss pic.twitter.com/MTlTZJuUI5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 20, 2026

Navas, quien llegó al equipo universitario para el Apertura 2025, registra 27 partidos en la Liga MX y un total de 21 partidos con los Pumas. En este tiempo acumula ocho juegos sin gol y dos penales atajados.

La renovación de Navas se da justo en el marco del clásico capitalino contra el América (el sábado 21 de marzo en duelo correspondiente por la Jornada 12), por lo que se espera que el cancerbero llegue bien motivado para este partido de alta importancia, donde el equipo universitario buscará dar el más grande golpe de autoridad y confirmarse como un candidato serio de cara al cierre de la fase regular.

Navas, de 39 años, le ha dado estabilidad a la portería de Pumas después de año buscando un jugador confiable en ese puesto.