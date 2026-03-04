Presión en Pumas para renovar a Keylor Navas

Redacción FOX Deportes

El contrato de Keylor Navas con Pumas termina en verano y aún no se sabe si renovará con el equipo.

Si fuera una decisión del técnico Efraín Juárez, el portero costarricense ya estaría blindado, tal como también es el deseo del jugador, sin embargo, la directiva es la que debe revisar los presupuestos y tomar una decisión. Aun así, ya todos saben cuál es la petición del estratega ‘universitario’.

“Keylor es capitán por mi decisión. Nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. También los estándares a los que él está acostumbrado, hacia los que todos queremos llegar, los representa perfectamente. La directiva tiene muy claro lo que quiero, igual que el propio jugador; hace ya un tiempo que lo propuse y estamos esperando”, dijo Efraín Juárez en conferencia de prensa.

A veces las porterías en cero se deben al dominio, otras al nivel de la zaga, pero esta vez fue mayormente gracias al portero.



Keylor Navas registro 6 atajadas ante Tigres, mismas que previnieron virtualmente 1.9 goles en función a la ubicación del remate. pic.twitter.com/wPGv6OtFlI — Statiskicks (@statiskicks) January 15, 2026

“Él sabe perfectamente lo que pretendo y la directiva también. Ya son cosas que no me corresponden a mí”, insistió el entrenador, luego de lo que fue el partido en Ciudad Universitaria contra el bicampeón Toluca, donde Pumas perdió el invicto pese a estar en dos ocasiones con ventaja en el marcador.

Navas es el segundo mejor arquero de la temporada en la Liga MX de acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, por lo que es comprensible que el técnico esté presionando para retenerlo en el equipo, sobre todo ahora que se ha convertido en un líder en el grupo y ha demostrado su valor.

Universidad marcha en quinto lugar de la tabla con 16 puntos, además, tiene la mejor ofensiva del campeonato con 17 goles a favor. O sea, el técnico Efraín Juárez se ha ganado el ser tomado en cuenta.